Montanaro: "Mai più allagamenti a Fontana del Lago" Il sindaco di Baiano a ottopagine.it: "Finanziamento da un milione di euro"

L'amministrazione comunale di Baiano ha ottenuto il finanziamento di un milione di euro per la realizzazione della messa in sicurezza nella località Fontana del Lago. "È un risultato che ci soddisfa e che definirei fondamentale per la comunità baianese, ma non solo. - spiega il sindaco di Baiano, Enrico Montanaro, a ottopagine.it - È stato un obiettivo sin dal primo mandato. Negli anni sono stati eseguiti lavori come la realizzazione di una vasca di laminazione. Fu il modo per limitare il più possibile i danni causati dagli allagamenti, che ora possono essere cancellati dall'opera di ingegneria naturalistica, che sarà decisiva per la città di Baiano, anche per i comuni limitrofi, come Avella e Sirignano, interessati dagli allagamenti che perdurano da almeno 30 anni. Nella zona c'è anche un istituto scolastico ed è ovvia l'attenzione massima posta anche la sicurezza degli alunni e del personale, che sarà garantita dal finanziamento ottenuto. La progettazione, già messa in campo, sarà esecutiva ed è motivo di orgoglio per l'amministrazione comunale".