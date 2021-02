Un contest fotografico per ricordare Massimo D'Argenio Il premio istituito dal Comune

La Giunta Comunale ha deliberato l’istituzione di un premio in onore di Massimo D’Argenio, storico fotografo avellinese deceduto recentemente a causa del Covid19. Dal Comune di Avellino, ogni anno saranno coinvolti studenti e amatori in un concorso fotografico. “Un gesto istituzionale simbolico e personalmente molto sentito per ricordare il nostro amico Massimino”, il commento dell’assessore Stefano Luongo.