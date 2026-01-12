Avellino: Manzi in prestito al Monopoli, l'evoluzione della rosa irpina È il quattordicesimo calciatore a titolo temporaneo in un altro club

È ufficiale la cessione in prestito di Claudio Manzi dall'Avellino al Monopoli. Comunicato del club irpino: "L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ceduto alla S.S. Monopoli 1966, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Claudio Manzi. - si legge nella nota ufficiale - La società augura al giocatore le migliori fortune per il prosieguo della stagione". "La SS Monopoli 1966 comunica di aver raggiunto l’accordo con l'Us Avellino 1912 per la cessione temporanea dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Claudio Manzi. Difensore classe 2000, nato a Lacco Ameno (NA), formato nelle giovanili del Napoli, 3 presenze in serie B nella prima parte di stagione con l'Avellino, Manzi conta 129 presenze e 2 gol in tutte le competizioni della Serie C con le maglie di Fermana, Turris, Virtus Entella e Avellino. Benvenuto Claudio": questo, invece, il comunicato del club pugliese.

La rosa biancoverde e i calciatori in prestito

Gli under: Daffara, Milani, Fontanarosa, Reale, Missori, Kumi, Palumbo, Besaggio, D'Andrea, Crespi

Portieri

Iannarilli (2027), Marson (2026), Pane (2026), Daffara (prestito con diritto di opzione e contro-opzione dalla Juventus)

Difensori

Cancellotti (2027), Rigione (2027), Enrici (2027), Cagnano (2027), Milani (prestito con diritto di opzione e contro-opzione dalla Lazio), Simic (2027 con opzione 2028 al verificarsi di determinate condizioni), Fontanarosa (2028), Missori (prestito dal Sassuolo), Sala (2028), Reale (prestito dalla Roma)

Centrocampisti

Armellino (2026), Palmiero (2028), Sounas (2028), Palumbo (2028, riscatto), Kumi (prestito dal Sassuolo), Gyabuaa (prestito con diritto di opzione e contro-opzione dall'Atalanta), Besaggio (2028)

Attaccanti

Favilli (2027 con opzione 2028 al verificarsi di determinate condizioni), Russo (2028), Patierno (2028), Lescano (2027), D'Andrea (prestito con diritto di opzione dal Sassuolo), Crespi (2028, a titolo definitivo dalla Lazio), Insigne (2027 con opzione 2028 al verificarsi di determinate condizioni), Tutino (prestito dalla Sampdoria con opzione e/o obbligo di trasformazione in definitivo al verificarsi della promozione in A dell'Avellino), Biasci (2027 con opzione 2028 al verificarsi di determinate condizioni, a titolo definitivo dal Catanzaro)

Ceduti in prestito

Tribuzzi (2028, in prestito con diritto di opzione al Vicenza), Maisto (2027 con opzione 2028, in prestito con diritto di opzione e contro-opzione al Potenza). Mutanda (2027, in prestito alla Dolomiti Bellunesi), Arzillo (2026 con opzione di rinnovo in favore dell'Avellino, in prestito alla Casertana), Di Paola (2027 con opzione di rinnovo in favore dell'Avellino, in prestito alla Cavese), D'Ausilio (2028, in prestito con diritto di opzione al Catania), Toscano (2027, in prestito alla Casertana), Todisco (2027, in prestito con diritto di opzione all'Audace Cerignola), Gori (2027, in prestito con diritto di opzione all'Ascoli), Cancellieri (2027, in prestito al Siracusa), De Cristofaro (2028, in prestito al Latina), Marchisano (2027 con opzione 2028 a favore dell'Avellino, in prestito al Giugliano), Panico (2027, in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione alla Ternana), Manzi (2027, in prestito al Monopoli)

Ceduti a titolo definitivo

D'Angelo

Risoluzione consensuale

Redan