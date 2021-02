Covid Irpinia, il contagio cresce: 111 positivi. Altra vittima Al Frangipane muore 84enne di Pagani

L'Azienda Sanitaria Locale comunica che, su 1.157 tamponi analizzati, sono risultate positive al COVID 111 persone:

- 1, residente nel comune di Aiello del Sabato;

- 3, residenti nel comune di Ariano Irpino;

- 7, residenti nel comune di Atripalda;

- 11, residenti nel comune di Avella;

- 12, residenti nel comune di Avellino;

- 1, residente nel comune di Bagnoli Irpino;

- 1, residente nel comune di Baiano;

- 1, residente nel comune di Calitri;

- 1, residente nel comune di Capriglia Irpina;

- 2, residenti nel comune di Contrada;

- 1, residente nel comune di Domicella;

- 8, residenti nel comune di Forino;

- 8, residenti nel comune di Grottaminarda;

- 2, residenti nel comune di Lacedonia;

- 2, residenti nel comune di Lapio;

- 2, residenti nel comune di Lauro;

- 2, residenti nel comune di Lioni;

- 5, residenti nel comune di Mercogliano;

- 3, residenti nel comune di Monteforte Irpino;

- 1, residente nel comune di Montella;

- 2, residente nel comune di Montemarano;

- 3, residenti nel comune di Montemiletto;

- 8, residenti nel comune di Montoro;

- 4, residenti nel comune di Mugnano del Cardinale;

- 2, residenti nel comune di Pago Vallo Lauro;

- 2, residenti nel comune di Quadrelle;

- 1, residente nel comune di Quindici;

- 1, residente nel comune di Rotondi;

- 1, residente nel comune di Santo Stefano del Sole;

- 5, residenti nel comune di Sirignano;

- 3, residenti nel comune di Sperone;

- 1, residente nel comune di Sturno;

- 1, residente nel comune di Taurano;

- 3, residenti nel comune di Venticano.

L'Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi. Intanto presso il P.O. “Frangipane” di Ariano Irpino risultano ricoverati 1 paziente ( su 7 posti letto) in Terapia Intensiva; 17 pazienti in Area Covid, di cui 11 (su 16 posti letto) in Medicina e 6 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva. E' deceduta una 84enne di Pagani, ricoverata in Subintensiva.