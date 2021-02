Lauro, Bossone: "Bisogna accelerare sui vaccini" Il sindaco: "Coordinamento per il recovery fund con tre parole chiave: ambiente, mobilità, sanità"

Sono ore di discussione per la ripartenza e per la gestione vaccini e il sindaco, Antonio Bossone, presenta il piano per il Comune di Lauro: "Faremo parte di coordinamento per il recovery fund. - spiega il primo cittadino - Da soli non possiamo portare un'idea unica. C'è bisogno di un sistema tra enti locali e parti sociali con tre direttrici: ambiente, mobilità e sanità. Ho proposto un ospedale di prossimità a Lauro. C'è una proposta anche per Moschiano. Occorre un bacino di almeno 24mila persone. Con l'accordo tra le aree si può raggiungere questo obiettivo nel Vallo di Lauro. Ci sono anche le altre realtà confinanti con Domicella. Inoltre, c'è un progetto fondamentale per la mobilità, anche ferroviaria, che può connettere la Valle dell'Irno con Avellino e, quindi, può garantire tanto anche al nostro territorio. Insieme può iniziare un bel cammino per il progresso".

Sui contagi in aumento e sui vaccini, ecco la riflessione di Bossone: "Sulle decisioni da prendere non ho mai aspettato De Luca. - afferma il sindaco di Lauro - Dalle panchine al divieto di fumo alla chiusura delle scuole. Occorrono le vaccinazioni ed era chiaro sin da subito. Non si doveva attendere l'aumento dei contagi. Abbiamo una struttura che è funzionale per iniziare i vaccini. Da noi, però, ancora non si vaccina. C'è un problema: gli anziani del Vallo di Lauro non possono vaccinarsi. Mentre in altre parti dell'Irpinia si vaccina e gli anziani hanno il vaccino, la Bassa Irpinia non si vaccina. Abbiamo chiesto con una missiva, come consiglio comunale, all'ASL di accelerare le vaccinazioni dei nostri anziani".