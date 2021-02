Solofra, sicurezza: sopralluogo a Campo del Lontro L'obiettivo è il ripristino della viabilità veicolare, sospesa per l'area lo scorso 6 gennaio

Il dipartimento della Protezione Civile nazionale e regionale ha effettuato un sopralluogo alla località Campo del Lontro nel Comune di Solofra. Alla presenza del sindaco, Michele Vignola, del delegato all'Urbanistica e al dissesto idrogeologico, Paolo Normanno, del dirigente dell'area tecnica, Michele De Maio, e del comandante della Polizia Municipale, il capitano Lucio De Pascale, i tecnici della Protezione Civile hanno verificato le condizioni da registrare nell'area con l'obiettivo degli interventi da garantire per il ripristino della viabilità veicolare e, in particolar modo, della messa in sicurezza.

Ad oggi, con l'ordinanza firmata dall'amministrazione comunale il 6 gennaio scorso, via Campo del Lontro è chiusa al traffico veicolare con la concessione del passaggio pedonale per la larghezza di un metro sottostante il muro di contenimento in cemento della proprietà privata presente nell'area. Il Comune di Solofra ha presentato la relazione geologica e le prove di laboratorio al fine di agevolare i lavori della Protezione Civile.