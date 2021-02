Covid al Moscati, 4 positivi. Contagi, la curva sale al 9,6% I casi accertati nel reparto di cardiochirurgia

Coronavirus, il contagio avanza in Irpinia ed è allerta nell’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino per i 4 contagi accertati nel reparto di Cardiochirurgia.

Sono in corso verifiche su tutto il personale del reparto, per accertare eventuali nuovi casi. L’allarme è scattato giovedì quando una donna originaria di Nola, in degenza da 15 giorni e sottoposta a un intervento chirurgico (riuscito), ha effettuato, come da prassi, il tampone molecolare prima di essere dimessa per essere trasferita in una struttura di riabilitazione. Purtroppo l’esito del test è stato positivo. Il primario Brenno Fiorani ha predisposto verifiche a tappeto, come da procedura, e ieri sono arrivati i primi referti relativi al contagio di tre pazienti.

I 4 contagiati avevano effettuato i tamponi in entrata e durante la degenza. Entrambi avevano dato esito negativo.

Intanto il virus avanza: ieri per il secondo giorno consecutivo i contagi hanno superato quota 100. Ieri l’Asl ha comunicato 111 nuovi casi di Covid-19 sul territorio e il decesso di un’anziana di Pagani (Salerno) all’ospedale “Frangipane” di Ariano Irpino.

Non si placa intanto l’ondata di positività al Covid-19 a Montoro e il sindaco Girolamo Giaquinto, dopo i reiterati appelli alla prudenza emana le prime ordinanze di restrizioni per la cittadinanza.

Si parte con il divieto di stazionamento e assembramento nelle principali piazze delle frazioni, con l’inibizione dell’accesso a tutti i parchi pubblici e il contingentamento degli ingressi allo stadio “Sandro Pertini” alla frazione Piano.

L’ultimo bollettino riporta, infatti, ben 151 attuali contagiati, sette dei quali ricoverati in ospedale.