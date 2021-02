Covid, al Conservatorio sospese le lezioni in presenza Resta confermato lo smart working al 50% per gli uffici amministrativi.

Attività didattiche in presenza sospese a partire da domani, lunedì 1 marzo, e fino al prossimo 14 marzo. La decisione è stata assunta dal Presidente del Conservatorio “Domenico Cimarosa”, Luca Cipriano, e dal Direttore, Maria Gabriella Della Sala.

Il provvedimento segue l’ordinanza n. 6 del 27/02/2021 della Regione Campania relativa alle misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, che ha ripristinato la didattica a distanza quale azione necessaria a contenere con efficacia un’ulteriore diffusione del virus, sulla base delle indicazioni dell’Unità di crisi regionale, che ha individuato la temporanea sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole ed Università.

Dopo la riapertura del Conservatorio a docenti ed alunni lo scorso 18 gennaio con la ripresa delle lezioni individuali in presenza, dunque, anche al Conservatorio di Avellino ritorna la didattica a distanza, con lezioni ed esami che si svolgeranno in modalità online da domani e fino al prossimo 14 marzo.

L’Istituto resterà aperto al pubblico per l’accesso alla segreteria didattica (nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 11 alle 12) e per l’accesso alla biblioteca (lunedì e mercoledì dalle 11.30 alle 16.30). Resta confermato lo smart working al 50% per gli uffici amministrativi.