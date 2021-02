Calitri si blinda fino al 14 marzo: l'ordinanza di Di Maio Misure particolarmente restrittive per il paese che oggi ha contato ben 28 positivi

E' arrivata l'ordinanza del sindaco Michele Di Maio a Calitri che oggi ha contato ben 28 positivi. Misure particolarmente restrittive in vigore fino al 14 marzo. Sospeso il mercato settimanale e l’attività di commercio ambulante, sospese le attività didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado nel rispetto dell’ordinanza regionale, vietato consumare cibi e bevande per strada, divieto di assembramento sulle strade principali (Corso Matteotti, corso Garibaldi, piazza Scoca, piazza della Repubblica, largo Croce e piazza Martiri d’Ungheria. Assembramenti vietati davanti ai bar, alle pizzerie e ristoranti.

E ancora: disposta la chiusura al pubblico degli uffici comunali che garantiranno modalità alternative di contatto con l’utenza con avvisi sul sito web istituzionale, con l’utilizzo della posta elettronica e contatti telefonici. Chiuse le chiese dove sarà possibile celebrare soltanto cerimonie funebri in forma privata limitatamente ai parenti stretti, chiuso il cimitero comunale, i circoli sociali, i parchi giochi e gli impianti sportivi

Vietate anche le visite di cortesia presso le abitazioni di parenti ed amici, salvo quelle consentite ai congiunti stretti per ragioni di necessità a tutela della salute e delle esigenze primarie di questi ultimi, vietato qualsiasi festeggiamento o riunione di ogni genere sia in locali pubblici che in luoghi privati.