Covid, 88 contagi in Irpinia: 13 ad Ariano altri 9 a Calitri I dati dell' Asl

Covid, 88 nuovi casi in Irpinia dove non si arresta la marcia del virus tra capoluogo e paesi della provincia. Nell'ultimo bollettino dell'Asl preoccupano i casi di Ariano e Calitri. Nel piccolo comune guidato da Michele Di Maio sono in tutto 37 i contagti da covid, che si riferiscono per lo più a giovanissimi del posto. L'Azienda Sanitaria Locale intanto comunica che su 747 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 88 persone:

- 1, residente nel comune di Aiello del Sabato;

- 1, residente nel comune di Andretta;

- 13, residenti nel comune di Ariano Irpino;

- 4, residenti nel comune di Atripalda;

- 2, residenti nel comune di Avella;

- 3, residenti nel comune di Avellino;

- 1, residente nel comune di Calabritto;

- 9, residenti nel comune di Calitri;

- 1, residente nel comune di Cassano irpino;

- 3, residenti nel comune di Cesinali;

- 3, residenti nel comune di Contrada;

- 1, residente nel comune di Flumeri;

- 1, residente nel comune di Forino;

- 4, residenti nel comune di Gesualdo;

- 1, residente nel comune di Grottaminarda;

- 3, residenti nel comune di Lapio;

- 1, residente nel comune di Lioni;

- 1, residente nel comune di Mirabella Eclano;

- 4, residenti nel comune di Montecalvo irpino;

- 6, residenti nel comune di Monteforte Irpino;

- 2, residenti nel comune di Montella;

- 5, residenti nel comune di Montoro;

- 1, residente nel comune di Ospedaletto d'Alpinolo;

- 1, residente nel comune di Paternopoli;

- 1, residente nel comune di Pietradefusi;

- 1, residente nel comune di Quindici;

- 2, residenti nel comune di Sant'Andrea di Conza;

- 2, residenti nel comune di Sant'Angelo dei Lombardi;

- 1, residente nel comune di Serino;

- 1, residente nel comune di Solofra;

- 6, residenti nel comune di Sperone;

- 1, residente nel comune di Vallata;

- 1, residente nel comune di Villanova del Battista.

L'Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi.