Moscati, 55 pazienti Covid. Cardiochirurgia, tamponi a tappeto La situazione ricoveri e il caso in reparto dove sono risultati 4 pazienti positivi al virus

Presso l’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati risultano ricoverati 55 pazienti Covid positivi. Di questi, 6 sono in terapia intensiva, 35 nelle aree verde e gialla del Covid Hospital, 11 nell’area Covid del presidio ospedaliero Landolfi di Solofra e 3 nell’Unità operativa di Cardiochirurgia della Città ospedaliera. Sullo sfondo il caso dei pazienti positivi al virus, 4 in tutto, individuati nel reparto di cardiochirurgia.

"Per quanto riguarda, nello specifico, la positività riscontrata in questi ultimi giorni in quattro pazienti ricoverati nel reparto di Cardiochirurgia - spiegano i vertici dell'azienda in una nota stampa-, si precisa che i degenti sono tutti asintomatici e in buone condizioni di salute. Tre di essi necessitano ancora di un’assistenza specifica legata al decorso post-operatorio e pertanto è preferibile che siano seguiti nell’Unità operativa di riferimento. Il quarto paziente, invece, è stato trasferito questa mattina al Covid Hospital. All’interno dell’Unità operativa di Cardiochirurgia sono state attivate le procedure di sicurezza previste da protocollo, è stata prontamente effettuata una sanificazione straordinaria degli ambienti e i tre pazienti positivi sono assistiti in stanze d’isolamento singole. L’azione di screening su degenti e personale, partita all’indomani della positività al tampone naso-faringeo riscontrata in una paziente in dimissione, sta proseguendo in queste ore.".