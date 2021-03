Lioni, screening anti Covid-19 Presidio triage presso "l'area 7" in modalità drive-in: tutti i dettagli

Lioni gioca d'anticipo. Giovedì 4 marzo, a partire dalle 8,30, sarà attivo il presidio triage, in modalità drive-in, allestito presso “l'area 7”. A un costo convenzionato sarà possibile effettuare tamponi antigenici per rilevare l'eventuale positività al Covid-19. “È importante ricordare che possono sottoporsi a tampone esclusivamente le persone che non rientrano nella catena epimediologica dei contatti predisposta dell’ASL e, dunque, non si trovano in isolamento fiduciario, che, quindi, non sono casi sospetti o contatti stretti di casi accertati. Una eventuale positività dovrà essere confermata sempre da tampone molecolare, da richiedere per il tramite dei medici di medicina generale su piattaforma Sinfonia.” si legge sulla pagina facebook del Comune di Lioni dove è stato annunciato lo screening. Per la prenotazione è stato predisposto un numero a cui inviare, entro domani alle 18, un messaggio Whatsapp: 3792139627. Una volta richiesta la prenotazione sarà necessario attendere il messaggio di conferma e compilare il modulo di accesso al triage, scaricabile sul sito istituzionale del Comune di Lioni e dall'App “My Lioni”.