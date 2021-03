Calitri blindata, il sindaco Di Maio al fianco della comunità Misure rigorose per fermare i contagi, il primo cittadino conforta i suoi concittadini su facebook

Trentasette positivi, stando all'ultimo bollettino disponibile, paese blindato e la consapevolezza che è il momento di nuovi sacrifici per mettersi alla spalle un altro momento difficile nell'estenuante emergenza pandemia. Come noto, nel comune Altirpino, misure particolarmente restrittive sono già in vigore sino al prossimo 14 marzo per effetto dell'ultima ordinanza firmata dal sindaco Michele Di Maio. Tra le altre misure, adottate con tempestività: la sospensione del mercato settimanale e l'attività di commercio ambulante; delle attività scolastiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado - nel rispetto di un'altra ordinanza, quella regionale -; di consumare cibi e bevende per strada oltre al divieto di assembramento nelle strade principali, davanti a bar, pizzerie e ristoranti. E facebook diventa così un megafono per le comunicazioni istituzionali, ma non solo, come nel caso del nuovo invito e più recente invito alla massima prudenza, da parte del primo cittadino alla propria comunità, con una dedica speciale: “Mi raccomando, restate a casa. Uscite solo per motivi di lavoro, di salute, per necessità. Rispettiamo le regole: distanziamento fisico, uso della mascherina, lavaggio frequente delle mani. Buona salute, innanzitutto, ai piccoli risultati positivi e, poi, a tutti gli altri”.