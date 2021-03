Buonopane: "Scene intollerabili, adotterò una nuova ordinanza" Il sindaco di Montella: "Alcuni concittadini superficiali, è inaccettabile. Chiederò sanzioni"

A margine della diffusione degli ultimi dati relativi ai contagiati dal Covid-19, a Montella si registrano altri nove positivi. A tracciare il punto sul momento il sindaco Rizieri Buonopane: “Questo è quanto emerge dai report ufficiali trasmessimi dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Avellino. Dagli stessi report registriamo anche 20 “guarigioni”. Il quadro a livello locale resta complesso, al pari di quanto sta avvenendo su tutto il territorio provinciale. A preoccupare, in questa nuova ondata, è l’abbassamento della età media delle persone colpite dal virus. Sono non pochi, infatti, i giovani che lo hanno contratto. Sono giorni che, a seguito dei tracciamenti effettuati in collaborazione con l’Asl, stiamo organizzando sedute di tamponi presso il drive in di San Francesco a Folloni. Il quadro attuale, richiede una maggiore responsabilità e attenzione da parte di tutti”. si legge attraverso il sito istituzionale del Comune di Montella.

Nei prossimi giorni, Buonopane adotterà un'apposita ordinanza tesa a evitare qualsiasi forma di assembramento nei luoghi dove: “nonostante tutto, giovani e meno giovani, incuranti del pericolo, continuano a raccogliersi. Le scene che ancora questo fine settimana mi sono state mostrate, non sono più tollerabili. Siamo nel pieno di una terza ondata di contagi, rispetto alla quale non posso non registrare una assurda ed ingiustificata superficialità nei comportamenti da parte di molti concittadini. La strada da percorrere per uscire da questa emergenza è ancora lunga e richiede comportamenti adeguati. Ho chiesto alla Polizia Comunale di sanzionare comportamenti non più accettabili, invito che rivolgerò, ufficialmente, anche alle altre Forze dell’Ordine operanti sul territorio”.