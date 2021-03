"Anpas Campania pronta a formare più di 1000 volontari" La soddisfazione del responsabile regionale della formazione Giovanni Ragazzo

"Oggi in qualità di responsabile regionale della formazione Anpas Campania, ho avuto l’onore di presentare il programma formativo 2020/21 per tutte le pubbliche assistenze campane." E' quanto afferma in una nota con soddisfazione Giovanni Ragazzo.

"Nella seduta di domenica scorsa il consiglio regionale ha deliberato all'unanimità l’avvio della stagione formativa per i volontari delle pubbliche assistenze dopo lo stop dovuto all’emergenza Covid-19.

Anpas Campania si prefigge di poter formare più di 1000 volontari, permettendo loro di aderire a diversi percorsi formativi tra cui: Essere Anpas, Primo Soccorso dlgs 81/08, Blsd, Safety e security.

Questi sono solo alcuni dei percorsi che nel prossimo triennio 2021 2022 2023 andremo a sviluppare come Anpas Campania. Un grazie va rivolto al presidente regionale Zarra ed al consiglio regionale tutto per l’attenzione al tema della formazione punto cardine di sviluppo per le pubbliche assistenze campane."