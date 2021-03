Covid, allerta in Irpinia. Bimbo contagiato ad Avellino 11.762 i casi in provincia. Si abbassa l'età media dei nuovi positivi

Covid, l'incubo contagio non si arresta in Irpinia e ormai da giorni resta alta l'allerta. Altri novanta positivi in poche ore e si abbassa drasticamente l'età media del contagio da coronavirus in provincia di Avellino. Tra i nuovi casi che spuntano in città c'è quello di un bimbo di soli sette anni. Il rapporto tra test esaminati e cittadini infetti accertati crolla al 7%. Ieri intanto l'ennesimo decesso di un anziano di 83 anni di Avellino nell'ospedale San Giuseppe Moscati, area Covid, ricoverato dal 22 febbraio ed entrato in terapia intensiva il 27 dello stesso mese. Le vittime irpine del virus sono 194 dalla scorsa estate e 255 dall’inizio dell’emergenza sanitaria. 11.762 casi, compresi guariti e decessi, i casi di covid, comprese le persone morte e guarite.

Preoccupa il caso Forino, dove c’è un’ulteriore impennata dei casi.In Alta Irpinia le cose non vanno meglio e il sindaco Yuri Gioino spiega: «Continuiamo a registrare una situazione preoccupante relativamente al contagio da Covid sul territorio comunale. È finalmente arrivata la comunicazione dell’Asl riguardante la procedura da adottare a seguito della positività di due insegnanti della scuola primaria. Purtroppo non è possibile per noi assumere decisioni ed è al contempo impensabile che diverse famiglie non abbiano una minima informazione su come comportarsi, nonostante le numerose sollecitazioni del dirigente e del responsabile covid dell’istituto. Non è colpa di nessuno, sia chiaro, è una fase assolutamente delicata dove tutti stanno lavorando dando il massimo, ma lasciare le famiglie senza indicazioni comportamentali non ha fatto altro che alimentare ansie e preoccupazioni in un periodo già complicato». Altre tre famiglie di Lioni ieri sono state poste in isolamento.