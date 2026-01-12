A16 Napoli-Canosa, la stazione di Grottaminarda viene chiusa per una notte Per consentire attività di ispezione e manutenzione del cavalcavia di svincolo

Sulla A16 Napoli-Canosa, la stazione di Grottaminarda, sarà chiusa, in entrata verso Canosa/A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene da Napoli, dalle 00:00 alle 6:00 di giovedì 15 gennaio, per consentire attività di ispezione e manutenzione del cavalcavia di svincolo.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Canosa/A14: Candela;

in uscita per chi proviene da Napoli: Benevento.