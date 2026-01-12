Ariano, debiti fiscali, D'Amato: "Offriamo un'opportuità ai cittadini morosi" L'appello di Fdi al sindaco e al consiglio comunale

Manfredi D'Amnato, presidente del circolo Fratelli d'Italia Enea Franza, di Ariano Irpino, sollecita attraverso una nota il consiglio comunale e l'amministrazione ad aderire alla rottamazione quinquies, uno strumento utile per il recupero delle tasse relative al periodo 2000/2023 e fondamentale per consentire ai cittadini in difficoltà di regolarizzare la propria posizione fiscale.

"E' una scelta di responsabilità politica e amministrativa, indispensabile per rimettere ordine nei conti pubblici e allo stesso tempo, offrire ai cittadini morosi un'opportunità reale per mettersi in regola senza essere schiacciati da sanzioni e interessi. Non aderire significa penalizzare sia le casse comunali che i contribuenti onesti. L'amministrazione dimostri di essere dalla parte dei cittadini e assuma una decisione chiara e immediata".