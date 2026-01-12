Bomba carta nella notte a Montoro: giallo a Pandola, si indaga Acquisite anche le immagini della videosorveglianza in zona per acquisire elementi utili

Si indaga a Pandola di Montoro in provincia di Avellino sulla esplosione, avvenuta alcune notti fa, nell'atrio di un condominio. Boato e panico hanno scosso la comunità che risiede in via Rio Secco. La potente deflagrazione, avvenuta nella notte tra sabato e domenica, ha svegliato di soprassalto i condomini (una ventina di famgilie) e gli abitanti della zona. I danni sono ingenti: il portone d'ingresso è stato divelto, mentre risultano danneggiati anche l'androne, le cassette postali e la pulsantiera del citofono. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Indagano i carabinieri della Compagnia di Solofra, impegnati a individuare i responsabili e chiarire la natura del gesto. Nel corso delle verifiche sono stati ascoltati i condomini dello stabile, al fine di acquisire testimonianze e chiarire se qualcuno avesse notato movimenti sospetti nelle ore precedenti o successive alla deflagrazione.