Quadrelle, Rozza: "Ecco idee e progetti per l'ambiente" Il sindaco a ottopagine.it: "Assetto idrogeologico, forestazione e il rapporto con il cittadino"

L'azione di salvaguardia del territorio, dell'ambiente al centro dell'attività dell'amministrazione comunale di Quadrelle. Lo ribadisce a ottopagine.it il sindaco, Simone Rozza: "Finalmente, dopo cinque anni, è stato ridefinito il progetto che interesserà il torrente Acquaserta per annullare il dissesto idrogeologico nell'area che richiamano l'attenzione della comunità non solo di Quadrelle, ma anche di Sirignano e Mugnano del Cardinale. - spiega il primo cittadino di Quadrelle - Ritengo sia un passo decisivo, compiuto con la finalizzazione di un contratto con la terza impresa in un percorso rilanciato dall'amministrazione. Sono un geologo e, ovviamente, un ambientalista. Siamo chiamati a tutelare il territorio e, probabilmente, anche a educare i cittadini. Un esempio è la presenza di rifiuti sversati in modo improprio. Spesso, per decoro urbani siamo costretti a ripulire e cancellare cumuli di spazzatura, che puntualmente ritroviamo in pochi giorni. Occorre un'azione di sensibilizzazione, che non è mai mancata. Negli anni scorsi, il Comune ha lanciato l'iniziativa "plastic free" e si è posta l'obiettivo di consegnare delle borracce personali agli alunni degli istituti scolastici".

Sull'ambiente: "C'è un contatto diretto con le altre amministrazioni e con la Comunità Montana di riferimento. Si punta anche a una ridefinizione del piano forestazione. In città siamo chiamati a rimodulare il PUC per come è imposto, ma siamo già pronti al bando per aggiornare il piano. Nel progetto cittadino c'è la modifica dell'illuminazione: con il LED sarà rapporto diretto tra l'aspetto ambientale e di risparmio. Nella politica di innovazione abbiamo sviluppato, con l'Unione Europea e il mondo universitario, l'installazione di centraline per la qualità dell'aria, legata all'utilizzo di un'app che può consentire al cittadino di registrare i valori in tempo reale. È uno dei tanti progetti, di vanto per la Comunità".