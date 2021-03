Moscati, muore infermiere di 45 anni. "Addio Florindo" Dolore e cordoglio per il tragico decesso del sanitario di Montemiletto

Tragedia nel pronto soccorso dell'Ospedale Moscati di Avellino per la morte di Florindo La Ragione infermiere di 45 anni, stroncato da un malore. La Ragione, in forze nel reparto di rianimazione del nosocomio avellinese, si è sentito male ieri pomeriggio a casa a Montemiletto. L'uomo si è sentito improvvisamente male. I familiari hanno subito chiamato i soccorsi. I sanitari del 118 hanno subito messo in atto le manovre necessarie predisponendo l'immediato trasferimento in ospedale ad Avellino. Le condizioni di Florindo sono apparse subito disperate a medici e infermieri intervenuti. Arrivato già intubato al Pronto Soccorso ieri pomeriggio è morto poco dopo. Dolore e cordoglio nell'ospedale avellinese. Predisposta l'autopsia per accertamenti di rito, che sarà eseguita nelle prossime ore. Il tampone effettuato ha confermato la negatività al covid dell'infermiere .