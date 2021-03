Covid, boom di contagi: 174 casi in Irpinia. 42 solo a Calitri Allerta in provincia di Avellino. Contagi in rapida risalita. 15 casi nel capoluogo

L'Azienda Sanitaria Locale di Avellino comunica su 1.897 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 174 persone.

E preoccupa il caso Calitri dove i positivi segnalati sono 42. Numeri che si aggiungono a cifre consistenti accertate nelle scorse settimane . "Attualmente ci sono 86 persone positive al Covid in paese - spiega il sindaco Michele Di Maio -. Due ragazze si sono negativizzate nelle scorse ore. La situazione resta delicatissima. Stamane ho inviato una quinta nota al prefetto e al manager dell'Asl per chiedere l'arrivo di una unità mobile dell'azienda sanitaria, per accelerare l'esecuzione di eventuali nuovi tamponi. Invito sempre i miei concittadini ad essere scrupolosi nel seguire le regole anti contagio". Nello specifico circa la metà dei casi di positività al covid di Calitri sono riferiti a giovanissimi. In molti casi si tratta di adolescenti rimasti contagiati nel corso di alcune feste e ritrovi in casa avvenuti nelle scorse settimane. Ma non solo. Tra i contagiati spuntano anche i casi di sei bambini di 3 , 4 anni di età. Un particolare che ha destato molto allarme e preoccupazione in paese.

Di seguito l'elenco comune per comune dei nuovi casi di coronavirus rilevati in Irpinia:

- 2 residente nel comune di Aiello del Sabato;

- 10 residenti nel comune di Ariano Irpino;

- 1 residente nel comune di Atripalda;

- 8 residenti nel comune di Avella;

- 15, residenti nel comune di Avellino;

- 3 residenti nel comune di Baiano;

- 3 residenti nel comune di Bisaccia;

- 42 residenti nel comune di Calitri;

- 1, residente nel comune di Candida;

- 1 residente nel comune di Castel Baronia;

- 5 residenti nel comune di Contrada;

- 2 residenti nel comune di Domicella;

- 5 residenti nel comune di Fontanarosa;

- 1 residente nel comune di Frigento;

- 1 residente nel comune di Gesualdo;

- 4, residenti nel comune di Grottaminarda;

- 1 residente nel comune di Lacedonia;

- 3 residenti nel comune di Lauro;

- 3 residenti nel comune di Lioni;

- 1, residente nel comune di Marzano di Nola;

- 7 residenti nel comune di Mercogliano;

- 3 residenti nel comune di Mirabella Eclano;

- 13 residenti nel comune di Montefalcione;

- 1 residente nel comune di Montefredane;

- 7 residenti nel comune di Montemiletto;

- 1 residente nel comune di Montoro;

- 2 residente nel comune di Moschiano;

- 1 residente nel comune di Mugnano del Cardinale;

- 5 residenti nel comune di Pago del Vallo di Lauro;

- 1 residente nel comune di Pietrastornina;

- 1 residente nel comune di Quadrelle;

- 1 residente nel comune di Quindici;

- 1 residente nel comune di San Martino Valle Caudina;

- 1 residente nel comune di Sant'Angelo a Scala;

- 1 residente nel comune di Senerchia;

- 2 residenti nel comune di Serino;

- 2 residenti nel comune di Sirignano;

- 2 residenti nel comune di Solofra;

- 4, residenti nel comune di Sperone;

- 1 residente nel comune di Sturno;

- 1 residente nel comune di Taurano;

- 3 residenti nel comune di Torre Le Nocelle;

- 1 residente nel comune di Trevico.

L'azienda sanitaria locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi.