Contrada: "Il guaio è grosso, la frana rischia di isolare 30mila persone" Oggi il vertice in prefettura con il sindaco di Contrada

Si è tenuto questa mattina in prefettura il vertice sulla Strada provinciale 88, franata lo scorso sabato. L'arteria si trova al centro di una criticità che coinvolge oltre trentamila persone, come ha sottolineato il sindaco di Contrada, Pasquale De Santis, prima di entrare in Prefettura per partecipare alla riunione del Comitato Viabilità convocata dal prefetto di Avellino. Non solo Contrada: anche altri comuni del territorio, tra cui Montoro e Forino, sono interessati dagli effetti del cedimento. Il sindaco ha espresso con calma e determinazione la portata del problema: «Il guaio è grosso e sapevo che la situazione è ben lontana dall’essere risolta. Vedremo questa mattina quali sono le proposte del Comitato; anche io avrò delle richieste specifiche, che ancora non anticipo ma che saranno fondamentali per trovare una soluzione».

L'urgenza di un intervento: sicurezza e mobilità a rischio De Santis ha sottolineato l’urgenza di un intervento chiaro e adeguato, ricordando quanto sia vitale la strada per la mobilità quotidiana dei cittadini: «Il problema è nel mio comune e va risolto in maniera chiara e adeguata, perché è in gioco la viabilità per circa 30mila cittadini. Per questo dobbiamo trovare una soluzione, perché qui ci sono esigenze di spostamento di cittadini ed in particolare studenti, ma anche eventuali emergenze, penso ad ambulanze o altri mezzi di soccorso».