Vaccini: torna alla normalità la situazione al Frangipane Giornata senza code e assembramenti dopo il caos di ieri dovuto a problemi tecnici

Ordine e niente assembramenti oggi davanti all'ingresso del punto vaccinale dell'ospedale Frangipane di Ariano Irpino.

Dopo i pesanti disagi di ieri, con code snervanti fino a tarda sera dovute a problemi di carattare tecnico informatico la situazione da stamane è tornata alla normalità. Le vaccinazioni hanno riguardato anche oggi il pesonale sanitario, parasanitario e informatori farmaceutici proveniente da vari comuni della provincia. Le varie postazioni sanitarie allestite nei locali adibiti ad ambulatorio, hanno funzionato oggi alla perfezione, senza intoppi grazie alla professionalità degli addetti ai lavori.

Questa la situazione ricoveri intanto al Frangipane:

2 pazienti su 7 posti letto in Terapia Intensiva, 21 pazienti in Area Covid, di cui 15 (su 16 posti letto) in Medicina e 6 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva.

Nella giornata di ieri è decaduto un 86enne di Campagna, giunto in pronto soccorso lo scorso 1 marzo già in gravissime condizioni e successivamente ricoverato in Terapia Intensiva.