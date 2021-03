Variante inglese ad Avellino: positiva infermiera del Moscati Dati regionali in linea con quelli provinciali.Spuntano casi di tipizzazione britannica in Irpinia

Un caso caso di variante inglese all’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. A risultare positiva, alla mutazione britannica del coronavirus, una infermiera in servizio nel reparto di subintensiva della Palazzina Alpi. E' stato avviato uno screening per gli operatori del reparto in questione, per accertare eventuali altre positività. Un caso che ha scatenato comprensibile clamore, visto che tutto il personale sanitario del polo di contrada Amoretta è stato sottoposto al vaccino anti covid-19, in linea con la campagna vaccinale nazionale.

Intanto dall'Asl di Avellino il dottore Gaetano Morrone, dirigente servizio epidemiologico dell'azienda sanitaria locale, spiega: "Anche in Irpinia stiamo attentamente valutando le variazione del virus. Come accade sul resto del territorio il coronavirus sta mutando, per questo servono misure severe di contenimento del rischio di contagio e diffusione da covid-19 per evitare ulteriori progressi e variazioni del virus. Preoccupa soprattutto il diffondersi del contagio tra i più giovani. Per questo mi appello al loro buonsenso, affinchè evitino situazioni di potenziale contagio".

La presenza della variante inglese inizia, dunque, a fare capolino anche in provincia di Avellino, ma servono studi più accurati per avere un quadro chiaro della sua reale diffusione.

"Un dato è certo - spiega Morrone - il covid sta avanzando tra giovanissimi e ci sono segnalazioni anche dalla provincia. Gli accertamenti sono ancora in corso non abbiamo dati certi. Una cosa però è necessario rimarcarla, solo osservando comportamenti scrupolosi per evitare contagio e assembramenti e procedendo spediti nella campagna vaccinale potremo sconfiggere il virus ed evitare che progredisca, anche in nuove forme di mutazioni".