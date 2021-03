Vaccini, lunedì altri 4 centri. Finora iniettate 30.000 dosi 10.681 ultraottantenni, 15.425 personale sanitario e non, 3.560 personale scolastico

Vaccini, lunedì partono i centri di Atripalda, Montefalcione, Montoro e Mugnano del Cardinale. Saranno aperti tutti i giorni dalle 9 alle 13.30 e dalle 14 alle 17.30. I cittadini prenotati verranno convocati tramite servizio Recall ed sms, con l’indicazione della data, dell’ora e della sede dell’appuntamento.

Ad Atripalda il centro è collocato in un edificio di via Rapolla, a Montefalcione nella palestra comunale via Aldo Moro, a Montoro nella sede ex Forum Giovani Località Misciano e a Mugnano del Cardinale nella sede Piano di Zona Largo Antonio Jerocades.

L’ordine di convocazione per i comuni afferenti i Centri Vaccinali di Atripalda, Montefalcione e Mugnano del Cardinale (ad eccezione del Centro Vaccinale di Montoro al quale, in relazione all’alto numero di abitanti, afferiscono solo i cittadini residenti nel comune) è stabilito tramite sorteggio, secondo il seguente schema:

- Cesinali; Sorbo Serpico; Parolise; Salza Irpina; Aiello del Sabato; Atripalda. 667 ultraottantenni prenotati.

- Pietradefusi; Lapio; Venticano; Montefalcione; Manocalzati; San Mango sul Calore; Candida; Torre Le Nocelle; San Potito Ultra; Montefusco; Santa Paolina; Montemiletto. 1.163 ultraottantenni prenotati

- Quadrelle; Mugnano del Cardinale; Avella; Sirignano; Baiano; Sperone. 644 ultraottantenni prenotati

Ad oggi sono 29.666 le persone vaccinate in provincia di Avellino, di cui 22.743 hanno ricevuto la prima dose e 6.921 la seconda dose. Tra questi: 10.681 ultraottantenni, 15.425 personale sanitario e non 3.560 personale scolastico.