Lioni e Alta Irpinia, il punto sul meteo L'esperto di microclima Garofalo: "Tra oggi e domani un po' di instabilità, la primavera..."

Nel consueto appuntamento settimanale, l'esperto in microclima, Ugo Garofalo, ha fatto il punto sulle condizioni metereologiche che stanno interessando e interesseranno l'Alta Irpinia nei prossimi giorni: “Quando si ha a che fare con un anticiclone molto forte e ben strutturato, come quello che ci sta interessando da più di quindici giorni, ormai, a farla da padrone è la staticità atmosferica. Il tempo tende a cambiare molto lentamente e in maniera graduale.” - ha esordito Garofalo sulla pagina facebook del Comune di Lioni - “Dopo un giovedì soleggiato e mite, da ieri, la situazione è cominciata a mutare, con qualche annuvolamento al nord e sulla fascia adriatica per un impulso polare diretto principalmente sui Balcani e che lambirà l'Italia. Al settentrione e sulle Regioni del medio Adriatico avremo una marcata diminuzione delle temperature, anche con il ritorno di qualche spruzzata di neve sui rilievi a quote tra 800 e 1000 d'altitudine. Sulle restanti zone un'accentuata variabilità con piogge e rovesci sparsi, tra oggi e domani, per un fronte in avvicinamento dal nord Africa, ma con fenomeni, però, per lo più sparsi e a macchia di leopardo; venti in genere moderati orientali con un ricambio generale e benefico dell'aria. Per Lioni e l' Alta Irpinia, tra oggi e domani è prevista un po' di instabilità. Dovremmo assistere al ritorno di qualche pioggia, anche se non dovrebbe risultare copiosa; temperature in lieve diminuzione. Per la settimana prossima la situazione resta alquanto incerta. Potrebbe tornare in auge l' Atlantico, vedremo se l'inverno ha ancora in serbo qualche sorpresa o se la primavera voglia affermarsi in maniera più o meno definitiva”.