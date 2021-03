Covid, al Frangipane muore 39enne di Scafati E lunedì comincia la vaccinazione delle forze dell'ordine

Presso il “Frangipane” di Ariano Irpino nella notte è deceduto un 39enne di Scafati ricoverato in Terapia Intensiva. L'uomo, arrivato il 2 marzo ad Ariano dall'ospedale di Sarno, si è aggravato negli ultimi giorni fino al ricovero in zona rossa dove però già versava in condizioni critiche. Soffriva di pregresse patologie. Ad oggi nel presidio del Tricolle risultano ricoverati 4 pazienti ( su 7 posti letto) in Terapia Intensiva; 19 pazienti in Area Covid, di cui 13 (su 16 posti letto) in Medicina e 6 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva. Intanto lunedì 8 marzo presso i Centri vaccinali dei Presidi Ospedalieri di Ariano Irpino e Sant’Angelo dei Lombardi comincerà la vaccinazione delle forze dell’ordine.