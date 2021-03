Baianese, servizio navetta per la vaccinazione over 80 Domani il via. Sono 644 i prenotati per i comuni di riferimento

È tutto pronto per l'avvio della vaccinazione degli over 80 nel Baianese, che inizierà domani. Sono 644 i prenotati per i comuni di Quadrelle, Mugnano del Cardinale, Avella, Sirignano, Baiano e Sperone. "Abbiamo attivato in collaborazione con la Protezione Civile di Baiano un servizio dedicato agli over 80 che vorranno essere accompagnati dal proprio domicilio al Punto Vaccinale attivato presso il Piano di Zona di Mugnano del Cardinale", è quanto annunciato dal sindaco di Baiano, Enrico Montanaro.

"L’utilizzo della navetta è consentito ad un massimo di 2 persone (over 80 ed eventualmente accompagnatore). - ha aggiunto il primo cittadino - Obbligo di mascherina e distanza a bordo". Il numero 350/5882128 è aperto per la prenotazione. La medesima opportunità è garantita in altri Comuni, come ad Avella, al numero 335/1008518, e Quadrelle, con i numeri 340/8152938 e 081/8257305.

"Lavorare in concerto con tutte le istituzioni del territorio per il bene comune significa anche e soprattutto questo. Ossia, essere propositivi, costruttivi, determinati", questo il commento del consigliere regionale e presidente della Commissione Regionale Sanità, Enzo Alaia.