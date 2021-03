Variante inglese, in isolamento familiari infermiera Ancora non sono noti, i risultati dello screening sul personale della Subintensiva

Dopo il caso di positività dell'infermiera della Subintensiva della palazzina Alpi, sono in isolamento fiduciario i familiari della donna i cui tamponi hanno dato esito negativo.

Quello riscontrato venerdì scorso alla Città ospedaliera è il primo caso accertato, in Irpinia, di contagio della variante inglese; la donna è vaccinata ma questa circostanza protegge dalle conseguenze gravi della malattia non dalla possibilità di contrarre l'infezione.

La positività è emersa nell’ambito dell’attività di sorveglianza che prevede l’effettuazione di tamponi sierologici e molecolari periodici. Quello dell’infermiera è stato, poi, inviato al Cotugno che si occupa, in Campania, della vigilanza del virus e delle sue varianti. Dall’azienda dei Colli è arrivato il responso positivo della mutazione del virus.

Ieri in Irpinia altri 126 positivi con l'indice di contagio che raggiunge quasi l'11 per cento e il Vallo-Lauro Baianese particolarmente colpito. Al Frangipane si è spento un barista 39enne di Scafati arrivato già in gravissime condizioni all'ospedale del Tricolle.

Intanto domani si parte in altri 4 centri vaccinali: Montoro, Atripalda, Mugnano del Cardinale e Montefalcione.