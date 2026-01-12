Ariano, Felice Vitillo: "L'Epifania, tutte le feste porta via. E le luminarie?"

"Il ritardo nelle operazioni di smontaggio da parte dell'impresa impegnata evidentemente in più comuni, ci può anche stare, ma intanto spegniamole".
E' l'appello di Felice Vitillo, indirizzato al comune, area tecnica e polizia municipale. Sotto accusa le luminarie di Natale ancora accese ovunque ad Ariano Irpino, a partire da piazza plebiscito, albero compreso.
"E' uno spreco de denaro a va evitato. L'Epifania recita un proverbio, tutte le porta via. E le luminarie? Quando si deciderà di spegnerle e smontarle? O faranno la fine dei pannelli elettorali rimasti sulle strade per mesi. Non è una polemica ma un appello all'ordine, decoro e risparmio. Chi di competenza di adoperi immediatamente".