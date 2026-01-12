Ariano, Felice Vitillo: "L'Epifania, tutte le feste porta via. E le luminarie?" L'appello rivolto al comune

"Il ritardo nelle operazioni di smontaggio da parte dell'impresa impegnata evidentemente in più comuni, ci può anche stare, ma intanto spegniamole".

E' l'appello di Felice Vitillo, indirizzato al comune, area tecnica e polizia municipale. Sotto accusa le luminarie di Natale ancora accese ovunque ad Ariano Irpino, a partire da piazza plebiscito, albero compreso.

"E' uno spreco de denaro a va evitato. L'Epifania recita un proverbio, tutte le porta via. E le luminarie? Quando si deciderà di spegnerle e smontarle? O faranno la fine dei pannelli elettorali rimasti sulle strade per mesi. Non è una polemica ma un appello all'ordine, decoro e risparmio. Chi di competenza di adoperi immediatamente".