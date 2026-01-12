Revisione rete scolastica ad Ariano: scende in campo il Ruggero II Il dirigente scolastico Massimiliano Bosco scrive agli organi preposti sul rischio accorpamento

Piano di riorganizzazione delle rete scolastica nel comune di Ariano Irpino per l'anno 2026.2027. Il Ruggero II, tra gli istituti a rischio accorpamento scende in campo e lo fa attraverso una lettera indirizzata a tutti gli organi preposti, a firma del dirigente scolastico Massimiliano Bosco.

E' indirizzata a all’assessore alle politiche sociali, alla scuola della giunta regionale della Campania Andrea Morniroli, al sindaco del comune di Ariano Irpino Enrico Franza, all’assessore all’istruzione del comune di Ariano Irpino Grazia Vallone, al presidente della provincia di Avellino Rizieri Buonopane e consigliere delegato e alle organizzazioni sindacali. Un tavolo sulla delicata questione e in programma stamane a palazzo di città e da domani potrebbero cominciare anche le manifestazioni studentesche.

Con riferimento alla proposta di revisione delle rete scolastica per il Comune di Ariano Irpino, facendo anche seguito alla riunione consultiva dell’Osservatorio permanete sulla scuola del Comune di Ariano Irpino tenutasi il 5 us, sentiti gli OO.CC dell’Istituto, mi pregio rappresentare quanto a seguire.

Allo stato attuale l’IISS “Ruggero II”, Istituto d’ Istruzione Secondaria Superiore del Comune di Ariano Irpino, afferente all’Ambito AV02, conta una popolazione studentesca maggiore tra gli Istituti del secondo ciclo non solo nel comune ma nell’intero ambito territoriale di riferimento, con una utenza nell’ampio comprensorio di riferimento: Grottaminarda, Flumeri, Mirabella Eclano, Vallata, San Sossio Baronia, Carife, Trevico ecc ed ancora, per l’altro versante, Montecalvo Irpino, Casalbore, Monteleone di puglia ecc.

Nel Comune di Ariano Irpino, inoltre, risulta essere l’unico Istituto d’Istruzione superiore gestito da un DSGA e Dirigente scolastico effettivo i quali, entrambi, possono far valere una continuità di servizio sul medesimo IS e/o sul Comune decennale.

L’I.S., per come configurato nell’assetto attuale, nasce il 10 Giugno 2014 con decreto del MIUR D.G. Ufficio Regionale Scolastico della Campania, Prot. N° 4713, a seguito della riorganizzazione scolastica (già) subita il 01.09.2014, che ha visto la “fusione” di due Istituti storici di Ariano Irpino, prima autonomi: l’ITGC “Gaetano Bruno”, con indirizzi del settore Tecnico economico e tecnologico, ed il Liceo delle scienze sociali, ex Istituto Magistrale “Guido Dorso”.

Tale originario assetto, con grande lavoro nel corso degli anni, si è evoluto-ampliato con l’aggiunta degli indirizzi liceali: Linguistico, Artistico, Artistico per i discenti ristretti ecc. ecc sino a divenire, come indicato, l’istituto più grande (in termini di iscritti) del Comune di Ariano Irpino e/o del comprensorio AV02. L’offerta formativa dell’Istituto, oggi, contempla ben 6 indirizzi ed articolazioni, tra corsi liceali e tecnici (liceo Linguistico, Artistico, Scienze umane, Tecnico per Amministrazione-finanza e marketing, Costruzione ambiente e territorio, corsi liceali per l’artistico presso la sede Carceraria di Ariano Irpino, corsi di istruzione per gli adulti nell’ambito del settore Tecnologico per il serale ecc).

Ha una pianta organica, stabile da anni, di circa 150 docenti (a tempo determinato in piccola misura, e a tempo indeterminato per larghissima parte), 40 unità di personale ATA, (assistenti amministrativi, tecnici e personale ausiliario) ed è distribuito su due strutture dislocate sul territorio di Ariano Irpino, nel centro, nelle vicinanze del Castello normanno; vanta, non da ultimo, un cospicuo patrimonio di attrezzature scientifiche, artistiche e laboratori polifunzionali (rinnovate con un piano di investimenti pluriennale di oltre 1.0 milione di euro con fondi PNRR).

Giova evidenziare che due edifici, tra le sedi storiche dell’Istituto, sono stati -e lo sono ancora oggi- oggetto di interventi di riqualificazione sismica ed energetica, con un investimento considerevole da parte dell’EE.LL (Provincia di Avellino) a valere anche dei fondi PNRR: circa 1.5 milioni di euro per un intervento di riqualificazione sismica, distinto in due lotti, per la sede dell’ITCG di P.zza Dante; circa 3.0 milioni di euro per il miglioramento sismico ed energetico della sede centrale dell’Istituto di Via A. Covotti (provvedimento presidenziale del Presidente dell’Amministrazione provinciale n.79 del 07.08.2023, con intervento ancora in atto); 125.ml euro per la riqualificazione dell’impianto sportivo della sede di Via A. Covotti; inoltre, è in campo, la ipotesi di demolizione/riedificazione di uno dei due padiglioni di via A Covotti (Concorso di progettazione già celebrato dall’Amministrazione provinciale di Avellino, settembre 2023, nell’ambito dell’evento Festa dell’architettura 2023- I ediz.).

In ragione di questi interventi, la popolazione scolastica afferente agli indirizzi liceali e tecnici è stata ri-distribuita su tre sedi (di cui una, in locazione temporanea, in Via Fontangelica) in modo “promiscuo” coesistendo, ad oggi, classi del liceo e del tecnico nelle tre sedi.

Un nuovo intervento di riorganizzazione che coinvolgesse tale Istituzione scolastica, il secondo per la medesima I.S., dopo quello del 2014, rischia di vanificare lo sforzo degli ultimi anni, facendo rimbalzare all’indietro la comunità ad una fase di “nuovo inizio” ed, in concreto, rischierebbe di “destrutturare” un’offerta formativa in grado di rispondere alle istanze del comprensorio (il cui gradimento è pienamente confermato dal numero di iscritti che, di fatto, vede in questo Istituto il consolidarsi di un trend positivo per le iscrizioni dopo anni di stagnazione).

Esistono, pertanto, ampie motivazioni affinchè l’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Ruggero II” non debba essere coinvolto nel processo di riorganizzazione, da porre in essere per il prossimo 2026.27 e suc., mantenendo l’attuale assetto giuridico autonomo consolidatosi dopo l’accorpamento già subito nel 2014 e tanto in ragione delle seguenti motivazioni:

a) il numero di iscritti è il più alto tra gli II.SS del Comune di Ariano Irpino;

b) l’Istituto è l’unico, tra le I.S. superiori del Comune di Ariano Irpino, diretto da un dirigente scolastico effettivo con una continuità, sul comune, di oltre 10 anni (anche il DSGA, inquadrato nei ruoli di funzionari di Elevata qualificazione (EQ) con contratto triennale sulla specifica scuola in vigenza, ha una continuità nell’Istituto medesimo, e anche sul comune, dal 2016);

c) le altre due I.S. superiori del comune di Ariano Irpino, sono entrambe affidate in reggenza, da 5 anni, con entrambe un numero di iscritti inferiore (Liceo Parzanese 573 iscritti, IS De Gruttola 520 iscritti).

In subordine, come già proposto alla EE.LL provincia di Avellino (proposta inoltrata a mezzo pec il 12.09.2025, prot. n. 9739, in ossequio alle previsioni regolamentate dalla Delibera G.R n. 380 del 16.06.2025 e all’annesso cronoprogramma), si propone:

1) di aggregare al Ruggero II (c.m. AVIS023003) con circa 720 alunni, già configurato come Istituito d’Istruzione Superiore, il Liceo Classico-Scientifico “P.P.Parzanese” (AVPC02000T) con 573 alunni iscritti o IS. “De Gruttola” (AVIS01600X) con 520 alunni iscritti, tanto in ragione delle seguenti motivazioni:

a) le II.SS da aggregare, entrambe, hanno un numero di allievi iscritti inferiore rispetto al numero degli iscritti dell’Istituto Ruggero II;

b) le II.SS da aggregare, entrambe, sono affidate da diversi anni (almeno 5) in reggenza e, quindi, prive di dirigente scolastico effettivo.

Tale proposta si caratterizza per le seguenti peculiarità:

1) non determina nessuna variazione di assetto giuridico-organizzativo dell’autonomia scolastica neo-formatasi, Ruggero II-Parzanese (che mantiene il codice mecc. AVIS023003), stante il mantenimento dell’assetto del Ruggero II (già Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore dal 2014);

2) non determina alcuna variazione di patrimonio immobiliare e di dotazioni tecnologiche laboratoriali, arredi ecc e, soprattutto, nessuna modifica di allocazione degli studenti (ognuno di essi, per i vari indirizzi liceali e tecnici, sia del Parzanese che del Ruggero II, rimarrebbe nel rispettivo edificio pre-riorganizzazione con un impatto logistico, sulla utenza, praticamente NULLO);

3) gli uffici amministrativi e la presidenza, in base alla previsione specifica di cui alle “Linee guida dimensionamento della rete scolastica e programmazione dell’offerta formativa 2026.27”, approvate dalla Giunta Regionale per la Campania, rimarrebbero incardinati presso l’Istituto Ruggero II, allocati nell’edificio centrale di Via A. Covotti, considerando che l’Istituto è l’autonomia scolastica con il maggior numero di alunni iscritti in questa fase pre-organizzazione e dispone di spazi (per le attività degli uffici amministrativi) già ampiamente organizzati per ospitare sino a 10 unità di personale.

In terza ed ultima analisi, in merito ad ulteriore scenario di riorganizzazione che dovesse coinvolgere tutte e tre le II.SS. del secondo ciclo del Comune di Ariano Irpino (ndr. costituzione di due Poli), rappresenta la opportunità di:

a) garantire il rispetto dei criteri generali definiti dalla normativa nazionale a fondamento della riorganizzazione delle rete scolastica (Legge 197/2022, D.L. 1/2025 e D.I n.127/2023 e s.mi., e della normativa regionale (deliberati dal giunta Regionale n.380 del 16.06.2025) ovvero il mantenimento dell’autonomia scolastica -degli annessi servizi di segreteria e presidenza- per gli Istituti/nelle sedi che hanno il maggior numero di iscritti nella fase pre-accorpamento;

b) di fare salva la configurazione giuridica, Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore, e l’autonomia scolastica dell’Istituto più grande (IS. Ruggero II) in termini di iscritti, che attualmente insiste nel comune di Ariano Irpino e nell’Ambito AV02;

c) di considerare che la comunità scolastica del IS Ruggero II ha già subito una razionalizzazione nel 2014 (decreto del MIUR D.G. Ufficio Regionale Scolastico della Campania, Prot. N° 4713 del 10.06.2014), con la “aggregazione” del Tecnico ITCG “G. Bruno” e dell’Istituto magistrale (ora liceo scienze umane) “G. Dorso”.