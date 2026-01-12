Avellino: Manzi al Monopoli. Ecco come ripartono i lupi al "Partenio" Sabato (ore 15) la sfida contro la Carrarese per gli irpini

Lungo il mese di gennaio l'Avellino si allenerà con il "Partenio-Lombardi" a porte chiuse. Ricerca della massima concentrazione e ingresso dei volti nuovi lontano da occhi indiscreti per i biancoverdi che alle 11 hanno ripreso la preparazione nell'impianto sportivo di contrada Zoccolari, dove sabato (ore 15) ospiteranno la Carrarese. Nel frattempo ha preso forma l'ulteriore uscita dal gruppo irpino. Claudio Manzi vivrà la seconda parte della stagione con il Monopoli. Operazione tra i due club con il trasferimento in prestito per il difensore. Il Monopoli cederà l'ex Avellino Mirko Miceli, pronto a raggiungere Catania.

Il programma degli allenamenti

Lunedì ore 11 (porte chiuse)

Martedì ore 16 (porte chiuse)

Mercoledì ore 10.30 (porte chiuse)

Giovedì ore 10.30 (porte chiuse)

Venerdì (da definire)