Atripalda, incidente in via San Lorenzo: in coma farmacologico il 34enne

di Paola Iandolo
E’ in coma farmacologico, ricoverato in terapia intensiva all’ospedale “Moscati”, il 34enne rimasto coinvolto nell’incidente di sabato sera in via San Lorenzo ad Atripalda. Lo schianto si è verificato tra una Polo e una Panda. Sul posto gli operatori del 118 che hanno trasportato i feriti al Pronto Soccorso del “Moscati”.
Ad avere la peggio il giovane residente ad Avellino che ha riportato un trauma cranico.Gravi le ferite che si è reso necessario sedare il giovane e insurlo in coma farmacologico. Sulla dinamica del sinistro indagano gli agenti della Polizia Municipale per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro e stabilire eventuali responsabilità a carico di uno dei due conducenti rimasti coinvolti nel sinistro.