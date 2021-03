Covid, al Moscati muore 68enne di Quadrelle 67 i pazienti ricoverati nella palazzina Alpi e nei reparti riconvertiti

E' deceduto la notte scorsa, nella terapia intensiva del Covid Hospital dell’Azienda Moscati, un paziente di 68 anni di Quadrelle, ricoverato in sub intensiva dal 1º marzo e trasferito in terapia intensiva il 3. Nelle aree Covid dell’Azienda ospedaliera Moscati risultano ricoverati 67 pazienti: 5 in terapia intensiva, 36 nelle aree verde e gialla del Covid Hospital, 8 nell’Unità operativa di Medicina d’Urgenza e 18 nel plesso ospedaliero di Solofra.