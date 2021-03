Covid, screening a Calitri: fiato sospeso per esito tamponi L'Asl chiarisce: "Non ci risulta che vi siano persone con febbre abbandonate in casa"

Si sono presentati in 176 su 230 convocati a Calitri per sottoporsi al tampone presso le unità mobili dell'Asl di Avellino. Fiato sospeso ora per i risultati. Ieri nel consueto bollettino diramato dal servizio epodemiologico dell'azienda sanitaria locale, altri sei casi.

La situazione al momento è sotto controllo in paese, dove negli ultimi giorni, la gente ha preferito restare in casa, impaurita dopo l'escalation di contagi.

L'Asl intanto da verifiche effettuate, smentisce la notizia riportata in una nota, relativa alla presenza di persone in casa con febbe alta e dolori, in attesa di tamponi: "Tutto falso, non ci risulta, su 135 richieste a domicilio, solo due sono pervenute dal comune di Calitri." Ma archiviate le polemiche ora l'obiettivo è comune, superare al più presto questa fase critica.