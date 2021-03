Festa della donna, visite gratuite al seno al Lilt di Avellino L'iniziativa

La Lilt di Avellino, in occasione della Festa della Donna, organizza visite senologiche gratuite presso il Poliambulatorio di Via Fosso Santa Lucia, 6. Nonostante il dilagare dell’epidemia di Covid-19, il cancro della mammella rappresenta la malattia più frequente e più letale tra le donne irpine. Per questo motivo – ricordano dalla Lega italiana per la lotta ai tumori – è opportuno effettuare periodicamente tutti gli esami clinici e strumentali per un riscontro precoce di questa neoplasia ed ottenere la completa guarigione. Le donne che vorranno usufruire della visita gratuita dovranno prenotare telefonando ai numeri 0825 73550 e 366 6854190.