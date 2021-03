Covid, muore 71enne al Moscati. 62 positivi ricoverati Il decesso, i dati

È deceduta la notte scorsa, nella terapia intensiva del Covid Hospital dell’Azienda Moscati, una paziente di 71 anni di Torre Annunziata (Na), ricoverata in sub intensiva dal 6 febbraio e trasferita in terapia intensiva nella notte, qualche ora prima del decesso.

Nelle aree Covid dell’Azienda ospedaliera Moscati risultano ricoverati 62 pazienti: 6 in terapia intensiva, 37 nelle aree verde e gialla del Covid Hospital, 9 nell’Unità operativa di Medicina d’Urgenza e 10 nel plesso ospedaliero di Solofra.