Avellino.Medico e infermiera positivi al Covid dopo il vaccino Medico di famiglia e infermiera dell'Asl positivi. Tamponi al Cotugno per il sequenziamento

Dopo il caso dell’infermiera vaccinata e colpita dalla variante inglese del covid al Moscati di Avellino tutti negativi i tamponi agli operatori della palazzina Covid. Soddisfatto il manager Renato Pizzuti che annuncia anche la sperimentazione del vaccino Reithera nel polo sanitario di contrada Amoretta. Intanto spuntano altri due casi di positività al covid di sanitari vaccinati. Un medico di famiglia di Montemarano e in servizio anche a Castelvetere e una infermiera in servizio negli ambulatori Asl di Avellino sono risultati contagiati dal covid-19.

Il tampone del dottore insieme a quello dell'infermiera in servizio negli ambulatori Asl di Avellino, anche lei già sottoposta al vaccino, sono stati inviati all'ospedale Cotugno di Napoli per accertare l’eventuale presenza di una variante del covirus.

Intanto il virus viaggia in tutta la provincia tra contagi a raffica in Irpinia, con 107 casi in poche ore, e altri due decessi avvenuti nelle scorse ore. All’ospedale “San Giuseppe Moscati” di Avellino è morta una 71enne di Torre Annunziata, mentre un 84enne di Pompei si è spento al “Frangipane” di Ariano Irpino.

Ad Ariano torna la paura con 23 casi in poche ore. Più nuclei familiari restano in isolamento dopo i contagi accertati in seguito a cene e ritrovi di famiglia. Un allarme che scuote anche l’Alta Irpinia. Resta alta l’allerta a Montella dove i nuovi positivi sono 9 sette .