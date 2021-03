"La ciclabile indigna anche me. Presto altro centro vaccini" Il sindaco affronta i temi caldi della settimana

Nel giorno della festa della donna il sindaco Gianluca Festa inizia la sua diretta con un augurio alle sue concittadine avellinesi. Poi affronta, su tutte, due questioni: vaccini e pista ciclabile.

“La soluzione del Campo Coni sta funzionando alla grandissima ma, in prospettiva, se riuscissimo ad avere molti più vaccini e – magari - ad assicurarci la presenza di ulteriore personale, allestiremo un secondo centro vaccinale presso San Tommaso. Questa zona comprenderà Quattrograne e Rione Mazzini. Puntiamo a raggiungere 10.000 persone. Sto anche immaginando un terzo centro per garantire 1000 vaccini al giorno".

Sulla pista ciclabile della discordia. “Voglio innanzitutto ringraziare tutte quelle persone che con oggettività hanno affrontato l'argomento. Io ho avviato una verifica degli atti per una opportuna e indispensabile operazione verità. Se dovessero emergere responsabilità da parte di qualcuno non esiterò a prendere provvedimenti. Verificherò se ci sono state fughe in avanti perchè noi abbiamo sempre lavorato a un progetto più ampio di mobilità. Se c'è stato qualche errore progettuale rispetto all'iter amministrativo, non è che la città che può pagare questi errori. Quella pista indigna anche me".