Domenica da record sul Laceno: in migliaia sull'Altopiano tra neve e natura Gioia in Alta Irpinia aspettando la rimessa in moto dell'impianto di risalita

Domenica da record in Irpinia sul Laceno. Neve e paesaggio artico hanno attirato migliaia di persone per una domenica di natura e divertimento.

"A volte, leggiamo commenti che si chiedono il perché pubblicare o pubblicizzare la neve o altro, se al Laceno non sono aperte le funivie (ovviamente per ora perché le buone notizie sono ormai prossime).

A questi commenti rispondiamo sempre con la stessa frase "Laceno è nel cuore di migliaia di persone per tantissimi motivi" e davvero basta un po' per trasformarlo in un grande villaggio. Ieri migliaia di persone ci hanno raggiunti, riempiendo ristoranti e hotel dal Laceno alle zone limitrofe, passeggiando nei boschi con le guide, venendo a pattinare, andando al maneggio, percorrendo itinerari in bici, risció e quad. Quando apriranno le funivie e lo faranno, si aggiungerá una nuova avventura al grande progetto Laceno che andrà ad integrare, migliorare e ampliare la serie di servizi che tutti voi amate. Siamo davvero agli inizi di una nuova fase. Dopo 8 anni, portate ancora un po di pazienza e poi venite a vivere con noi tutta la bellezza e l'amore di questo posto per quello che è". Commentano i referenti della pagina Laceno.