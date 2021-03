Bagnoli Irpino tra i beneficiari di "Giovani in Comune" Finanziato il progetto del Foum dei Giovani denominato "Futurinforma"

Bagnoli Irpino, il Comune tra i beneficiari del progetto “Giovani in Comune”. Tra i progetti presentati alla Regione Campania è stato finanziato anche quello del Forum dei Giovani di Bagnoli Irpino. Protagonisti i ragazzi del Forum dei Giovani di Bagnoli Irpino, che, con il loro progetto “Futurinforma”, si sono aggiudicati il primo posto punteggio di 76/100. Il progetto presentato dai ragazzi del Forum comprende, innanzitutto, la volontà di innescare dei processi di impegno civile verso la comunità bagnolese. “L’obiettivo che ci siamo posti sarà quello di stimolare nuove competenze nelle giovani generazioni, rafforzare il territorio, nonché incoraggiare anche la creatività e l’educazione alla cultura” hanno spiegato i giovani del Forum attraverso la pagina facebook dell'Amministrazione Comunale di Bagnoli Irpino. La formazione è stata suddivisa in quattro percorsi ovvero: turismo sostenibile, curando l’aspetto enogastronomico; formare giovani Sommelier, attraverso incontri e visite in aziende del territorio; percorso-laboratorio di giornalismo e scrittura creativa e, infine, l’ultimo corso si focalizzerà sul teatro, in modo da far scoprire ai giovani le proprie emozioni, attitudini, ritrovando quella vena creativa e vitale. Per tale percorso sarà necessaria la collaborazione del Gruppo Giovani “Vincenzo Nigro” e Associazioni territoriali. Unire, dunque, turismo e cultura è stato l’obiettivo principale del Forum dei Giovani di Bagnoli Irpino in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Bagnoli Irpino ha raggiunto il finanziamento di 17.500 euro per svolgere le attività di corsi e di sostegno al progetto.