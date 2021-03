Scoppia la condotta su una passerella: intervento rocambolesco Sospensione dell'erogazione idrica sospesa ad Ariano

Si tratta questa volta di un intervento delicatissimo e rocambolesco in una zona particolarmente impervia a ridosso di un canale, nelle campagne di Capocastagno ad Ariano Irpino.

Un lavoro non facile, per gli operai dell'alto calore che richiede tempo. L'allarme è scattato la scorsa notte. Individuata la perdita da stamane sono iniziate le operazioni che hanno richiesto l'allestimento di una impalcatura per poter operare essendo presente una passerella nel punto in cui è avvenuta la rottura della condotta. Una perdita in un primo momento minima, più volte fatta presente anche a qualche amministratore locale, ma è trascprso più di un anno nel disinteresse più totale fino ad arrivare allo scoppio della condotta.

L'alto calore ha fatto sapere che al momento l’erogazione idrica è sospesa. Sono in corso i lavori di riparazione sulla condotta, per i quali è prevista l’ultimazione in tarda serata o probabilmente nottata.

Comuni coinvolti: Ariano Irpino compreso ospedale e carcere, Grottaminarda, Melito Irpino, Montecalvo Irpino, Villanova del Battista, Savignano Irpino e Greci.