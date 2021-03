Condotte fatiscenti, nuovo scoppio in poche ore: niente acqua Dopo Ariano un grave guasto nella notte a Melito Irpino

Avevano da poco ultimato la riparazione nel vallone impervio di Capocastagno, su una passerella ad Ariano Irpino, operazione non facile e ad alto rischio per gli stessi operai e reimmessa l'acqua in circolo quando improvvisamente è avvenuto un nuovo scoppio.

Una cascata come si può notare dalla foto scattata la notte scorsa. L'asfalto è stato sollevato dal getto altissimo e violento dell'acqua. E' successo nel rione quarto civico di Melito Irpino.

Sul posto si sono subito portati operai e tecnici dell'alto calore per affrontare la nuova emergenza. Le operazioni sono in atto. Si tratta anche in questo caso di una condotta da 450. L'erogazione dell'acqua al momento è sospesa ad Ariano e in alcuni comuni limitrofi.

Si lavora ininterrottamente, in qualche zona potrebbe giungere ad ora di pranzo, ma non prima di questa sera salvo ulteriori intoppi la situazione tornerà completamente alla normalità in tutte le case.