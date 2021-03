Calitri, Di Maio: "Chiediamo ancora un centro vaccinazioni" In Alta Irpinia prende il via alla somministrazione delle secondi dosi per gli over 80

In Alta Irpinia prende il via la somministrazione delle seconde dosi del vaccino anti Covid-19 destinata agli over 80, ai quali è stata inoculata la prima dose di siero presso i centri allestiti a Bisaccia, Montella, Lioni e Sant’Angelo dei Lombardi. Da oggi verranno attivati anche i due punti vaccinali presso il palazzetto dello sport e il centro sociale in località Martiri, ad Ariano Irpino. In tal senso, gli ultraottantenni prenotati, afferenti l’AFT 11, verranno convocati per ricevere la seconda dose presso i centri vaccinali sopra indicati e il centro vaccinale del presidio ospedaliero di Ariano Irpino, dove sono stati predisposti due box. A Bisaccia si partirà, invece, come da ordine prestabilito, dai cittadini con più di 80 anni di Calitri (a seguire Monteverde, Cairano, Andretta, Aquilonia, Bisaccia e Lacedonia). A tal proposito, il sindaco Michele Di Maio, in prima linea per fronteggiare i 118 casi di positività registrati in Paese tra il 22 febbraio e l'8 marzo scorsi, ha commentato: “In tanti mi hanno chiesto se oggi fossero confermate le vaccinazioni per gli ultra ottantenni a Bisaccia. Sì, come chiarito dal dirigente dell'ASL e dal sindaco Marecllo Arminio. Noi continueremo a chiedere, però, il centro vaccinazioni e l'unità mobile qui, a Calitri”.