Un masterplan unico per il futuro dell'Irpinia La stazione Hirpinia che sorgerà ad Ariano e i suoi vantaggi per le aree interne

"La stazione Hirpinia è sempre più realtà e vorrei aggiornarvi riguardo ai passi in avanti compiuti fino ad oggi. Come già ho avuto modo di affermare in occasione dell'incontro promosso da Confindustria sul tema raddoppio ferroviario Napoli- Bari, quest'opera rappresenta un'opportunità irripetibile di sviluppo, che investe non solo le nostre comunità, ma un territorio tanto vasto da estendersi a province e regioni vicine." E' quanto afferma in una nota il sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza.

"Un'occasione, dunque, storica - aggiunge - che richiede una visione strategica del futuro e che ci induce, a ragion veduta, a ritenere che le infrastrutture che nasceranno intorno alla stazione saranno fondamentali soltanto se parte integrante di una logica di sviluppo ben più ampia, che guardi non a una ristretta area della Valle dell'Ufita, bensì oltre i confini stessi della Regione Campania.

Già dal nostro insediamento, ho ritenuto di convocare a più riprese tutti i sindaci dei comuni interessati perché si condividesse un progetto comune finalizzato alla stesura di un unico masterplan che porti la firma dell'Irpinia, di quell'Irpinia che sa che solo uniti si può ripartire, solo uniti si può guardare al futuro.

È per tali fondate ragioni che intendiamo perseguire, attraverso lo strumento dell'Area Vasta, l'obiettivo di rendere partecipi tutte le comunità, le istituzioni, le forze produttive e rappresentanze sindacali, della condivisione delle linee guida contenute nel documento da noi fortemente voluto, nell'esclusivo interesse generale di quel vasto territorio di cui la Città di Ariano intende continuare a essere punto di riferimento.

La portata storica della sfida in campo si impone di rispondere come un'unica entità, coesa e determinata - conclude Franza - e non come singole comunità. Confidiamo nel ruolo strategico della Regione Campania, quale istituzione naturalmente deputata a sostenere lo sviluppo armonico delle aree interne.