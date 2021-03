La Stazione Hirpinia tra le 58 opere strategiche commissariate Lo annuncia il deputato irpino Generoso Maraia

"In commissioni riunite ambiente e trasporti, c’è stato il via libera al commissariamento di 58 opere infrastrutturali strategiche e all’individuazione dei relativi commissari. Ho votato a favore del parere allo schema di decreto che sblocca importanti opere su tutto il territorio nazionale per un valore di 66 miliardi. Nell’elenco sono previste opere di vario genere, dalle strade alle infrastrutture idriche." Lo afferma il deputato irpino Generoso Maraia.

"Tra queste 58 opere commissariate c’è la nuova tratta ferroviaria ad Alta Capacità Napoli-Bari e quindi la stazione Hirpinia che sorgerà ad Ariano. Il Movimento 5 Stelle ha voluto fortemente questo inserimento e ha individuato il un nuovo Commissario nella persona dell’ing. Roberto Pagone per accelerare la realizzazione dell’opera.

Le interlocuzioni con il nuovo Commissario sono già in atto. Nei prossimi giorni, infatti, avrò modo di incontrarlo per rappresentargli al meglio quelli che sono i punti di forza del territorio che ospiterà quest’opera strategica per il sud e per l’intero Paese, considerato che proietta i traffici commerciali verso l’Oriente.

Chiederò al Commissario anche la disponibilità per un confronto con i sindaci di tutti i Comuni interessati dall’opera, perché le diatribe campanilistiche e i dissidi interni non ci porteranno da nessuna parte. Questo è il momento della collaborazione, necessaria per progettare celermente la trasformazione di un'area che attualmente è agricola e che dovrà diventare uno snodo importante per la logistica nazionale.

C'è bisogno - conclude Maraia - che i comuni che si affacciano sulla Valle Ufita si facciano trovare pronti, in caso contrario rischiamo di avere una bellissima stazione ma con scarse ricadute economiche sul territorio."