Covid, la situazione epidemiologica ad Ariano: ecco i dati L'Asl sollecita la massima attenzione e rigida osservanza delle misure di contenimento

Il dipartimento di prevenzione dell'Asl di Avellino ha inviato una nuova relazione dettagliata al sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza relativa all'attuale situazione epidemiologica legata al Covid-19. Ne dà notizia l'assessore alla sanità Carmine Grasso.

"Si tratta di un aggiornamento del quadro epidemiologico relativamente a quanto osservato dall'inizio del mese di febbraio a tutt'oggi. Analogamente a quanto registrato in tutta la Provincia di Avellino, anche nel Comune di Ariano Irpino vi è stato un incremento dei casi di positività che. soprattutto nelle ultime due

settimane, ha assunto livelli di preoccupante entità."

Periodo casi positivi:

01/02 -07/02 (6)

08/02 -14/02 (9)

15/02 - 21/02 (9)

22/02 -28/02 (26)

01/03 -07/03 (4)

08/03 -10/03 (31)

Totale 126 di cui 65 femmine e 61 maschi così distribuiti per sesso e fasce di età

0 - 9 anni casi positivi 8 - femmine 7 - maschi 1

10 -19 anni casi positivi 8 - femmine 2 - maschi 6

20 - 29 anni casi positivi 15 - femmine 7 - maschi 8

30 - 39 anni casi positivi 33 - femmine 15 - maschi 18

40 - 49 anni casi positivi 12 - femmine 4 - maschi 8

50 - 59 anni casi positivi 20 - femmine 15 - maschi 5

60 - 69 anni casi positivi 20 - femmine 9 - maschi 11

70 - 79 anni casi positivi 5 - femmine 3 - maschi 2

80 - 89 anni casi positivi 4 - femmine 2 - maschi 2

90 - 99 anni casi positivi 1 - femmine 1 - maschi 0

A questi dati vanno aggiunti i 17 casi positivi dell'11 marzo e i 7 in data odierna 12 marzo che portano il totale a quota 150.

"E' bene precisare che il dato riferito al periodo 8-10 febbraio non è da intendersi come una deflessione nel numero di contagi, bensi rappresentativo dell'osservazione su soli tre giorni settimanali.

Alla maggiore frequenza di casi riscontrata nelle fasce d'età 20-29 e 30-39 anni si associa un picco di minore espressione nella fasce d'età 51-59 e 60-69 anni, edi due elementi incombinazione sono suggestivi di una prevalente diffusione intrafamiliare della diffusione virale essendo frequentemente emerso alle inchieste epidemiologiche il rilievo di contagi (contestuali o, più spesso secondari) di figli e genitori all'interno dello stesso nucleo.

La direzione della Biogem ha trasmesso in data 10.03 l'elenco delle positività a Sars-CoV2 riscontrate sui tamponi processati in data 09.03.2021 e sui quali si è proceduto a tipizzazione sulla base della individuazione del Drop-out per il gene S che identifica la presenza della cosiddetta "variante inglese" (anche se la metodica non è in grado di individuare eventuali altre varianti in quanto non trattasi di sequenziazione del genoma virale).

I dati relativi al Comune di Ariano Irpino evidenziano che su 33 positività su tamponi praticati a cittadini arianesi e riscontrate in tale seduta analitica, ben 27 (= 53,5 %) sono attribuibili a tale variante.

Va anche segnalato che la prevalenza della "variante inglese" nel sostentamento della attuale fase epidemiologica si riscontra anche nei Comuni immediatamente confinati (quali Villanova del Battista e Grottaminarda) mentre in altre aree pure interessate da focolai di consiste entità (es. Calitri) il fenomeno è presente in misura più marginale.

Ovviamente, queste osservazioni sono limitate ad una sola seduta effettuata da uno dei laboratori di riferimento e vanno perciò intese come dati parziali, provvisori e abbisognevoli di ulteriori approfondimenti. Tuttavia gli elementi allo stato in possesso dell'Asl sono suggestivi di un sostentamento della attuale recrudescenza epidemica nel comprensorio arianese da parte della cosiddetta "variante inglese".

Tenuto conto che le attuali conoscenze sul ceppo virale in questione indicano un elevato livello di contagiosità con prevalente interessamento delle fasce di età giovanile ed adulta, si ritiene necessaria la massima attenzione e la rigida osservanza delle misure di contenimento previste dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti."