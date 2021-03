Calitri, gli ultimi aggiornamenti sul quadro dei contagi Dal prossimo 15 marzo entra in vigore una nuova ordinanza del sindaco Di Maio: ecco cosa prevede

Covid-19, nuovo aggiornamento da Calitri. In base ai dati forniti dall'ASL, emerge il seguente quadro relativo al periodo compreso tra il 22 febbraio e ieri, 12 marzo: il totale degli attualmente positivi è di 125; i positivi rilevati tra l'11 e il 12 marzo sono 5. Il totale dei positivi dall'inizio del periodo sopra citato, preso in considerazione, è di 134 (eliminato un positivo precedentemente incluso per errata refertazione) di cui: 117 i cittadini in isolamento domiciliare; 8 quelli ricoverati in ospedale; 8 negativizzati e un deceduto.

Dal prossimo 15 marzo e fino al 28 marzo 2021 entrerà in vigore una nuova ordinanza, numero 58, protocollata nella giornata di ieri, a firma del sindaco Michele di Maio, che prevede misure straordinarie ed urgenti di gestione dell'emergenza epidemiologica. Il primo cittadino ha ordinato, nel dettaglio: la sospensione del mercato settimanale e dell'attività di commercio ambulante; la sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, come da ordinanza del presidente della Regione; il divieto di consumare cibi e bevante per strada; il divieto di assembramento nelle seguenti strade: Corso Matteotti; Corso Garibaldi; Piazza Scoca; Piazza della Repubbica; Largo Croce e Piazza Martiri d'Ungheria. Inoltre, divieto di assembramento davanti ai bar, alle pizzerie, ai ristoranti; la chiusura al pubblico degli uffici comunali, che garantiranno modalità alternative di contatto con l'utenza con avvisi sul sito web istituzionale, con l'utilizzo di posta elettronica e contatti telefonici. Resta ferma la possibilità di accesso previo appuntamento telefonico da concordare con l'ufficio, solo per esigenze urgenti e indifferibili; la sospensione delle messe in tutte le chiese sul territorio comunale, salvo per la celebrazione delle cerimonie funebri in forma privata limitatamente a parenti stretti, come da prescrizioni del governo centrale; la chiusura del cimitero comunale, con garanzia di accesso esclusivamente ai congiunti in occasione delle operazioni di tumulazione a seguito delle celebrazioni dei riti funebri; la chiusura dei circoli sociali nonché dei parchi giochi e degli impianti sportivi, al fine di evitare l'insorgere di situazioni favorevoli alla creazione di assembramenti di persone. Sarà, inoltre, vietato effettuare visite di cortesia presso le abitazioni di parenti ed amici, salvo quelle consentite ai congiunti stretti per ragioni di necessità a tutela della salute e delle esigenze primare di questi ultimi. Vietato qualsiasi festeggiamento e/o riunione di ogni genere sia in locali pubblici, sia in luoghi privati, pena l'applicazione del regime sanzionatorio disposto dalla normativa vigente.