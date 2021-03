"Il virus in circolo è prevalentemente variante inglese" Oltre 130.000 tamponi analizzati in un anno, 1300 al giorno a Biogem. Il parere dell'esperto

“Non vi è ancora una statistica dettagliata ma al momento il virus che sta circolando è prevalentemente variante inglese. Lo si evince dai tamponi analizzati a Biogem ad Ariano Irpino.

Un aspetto preoccupante che riguarda gran parte del territorio di riferimento delle Asl di Avellino e Benevento.” A confermarlo è il professore Michele Caraglia, ordinario di biochimica dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli, responsabile del laboratorio di oncologia molecolare e di precisione, coordinatore dell’area Covid-19, istituita a Biogem.

Oltre 130.000 tamponi analizzati in un anno, pari a 1300 al giorno a seconda dei periodi e in corrispondenza delle varie ondate. Una macchina oramai ben collaudata. “Attualmente siamo nella terza ondata – conclude Caraglia - e il rallentamento della campagna vaccinale che è sotto gli occhi di tutti, potrebbe portare anche ad una quarta, se non si interverrà in tempi molto rapidi.”

Struttura a pieno regime, composta da due coordinatrici delle attività Covid che sono la dottoressa Marianna Scrima e Alessandra Fucci e tre biologi i quali si occupano quotidianamente dei tamponi, affiancati da altre due unità che compongono una squadra di cinque persone, oltre a Liberato Panza in accettazione.

Un lavoro ordinato, rapido e meticoloso. Un centro di ricerca, all’avanguardia, Biogem diretto dal presidente Ortensio Zecchino che ha ricevuto attestazioni di stima dai più importanti ricercatori del mondo e nell’ottobre scorso la prestigiosa targa di rappresentanza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella in visita all’istituto arianese nel settembre 2010. Un premio ad una istituzione che opera per il progresso economico, sociale e culturale del Mezzogiorno.